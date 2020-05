Dengue: Chácara Alvorada e São José terão nebulização

Da Redação

A Vigilância Epidemiológica dará continuidade no serviço de nebulização que visa o combate à dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. As ações acontecerão nesta quarta, quinta e sexta-feira, no período noturno.

Desta vez, será realizada a aplicação de inseticida com veículo na Chácara Alvorada e no Jardim São José. A justificativa é de que o método será utilizado devido ao tamanho dos terrenos destes locais.

Mogi Guaçu contabiliza 1.158 casos confirmados e 182 pessoas ainda aguardam os resultados dos exames.