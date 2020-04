Dengue: Mogi registra mais duas mortes, a terceira deste ano

Esta semana, a Vigilância em Saúde de Mogi Mirim informou sobre mais duas mortes por dengue. Com isto, o município soma três óbitos decorrentes da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Até quinta-feira passada (23), a cidade registrava 1.773 casos positivos de dengue, dentro de 5.040 notificações.

Os dois óbitos são de uma mulher, de 56 anos, e um homem, de 72 anos, ambos moradores no Centro. De acordo com o informado pela assessoria de imprensa da Prefeitura, os motivos pelas duas novas mortes são embasados em um exame de sorologia realizado pela Secretaria de Saúde em um laboratório credenciado no próprio Município. A Prefeitura ainda aguarda a chegada de exames do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo.

O primeiro caso foi registrado em um homem de 93 anos, morador do bairro Santa Luzia, que faleceu em janeiro. Novo balanço será divulgado nesta quinta-feira (30) e já é esperado aumento nos casos positivos. Somente a região Norte soma 935 casos de dengue.

Em Mogi Guaçu, o balanço semanal de casos de dengue também é divulgado às quintas-feiras, portanto será atualizado hoje (30) pela Vigilância Epidemiológica. Até a semana passada, o município somava 1.014 casos confirmados. E não há registro de mortes.

A orientação geral é que ao apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo, as pessoas procurarem imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue. É importante ainda evitar a automedicação, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar a recuperação complicada. (CHSM com informações da Secretaria de Relações Institucionais)