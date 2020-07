Desempregada, Mariza se reinventa em meio à crise

Depois de 17 anos de trabalho no comércio, em vários setores, Mariza Ozório Zambaldi, 44, ficou desempregada em plena pandemia. Mas não se apavorou. Pelo contrário, ela optou por se reinventar, comprou uma máquina de costura, aprendeu a costurar e começou a fazer máscaras. Afinal, o acessório da vez é sinônimo de venda certa. O momento serviu ainda para a ex-comerciária focar na capacitação com vistas a abrir o próprio negócio: papelaria personalizada para festas.

“Posso afirmar que nunca mais vou trabalhar no comércio, presa a uma jornada de trabalho. Vou trabalhar por conta própria a partir de 2021 e estou me estruturando para isso”, comenta Mariza. Atualmente, para bancar os custos que terá para investir na sua marca, ela vende as máscaras, bandanas para pets e kits de guardanapos, além de doces industrializados como pão de mel e paçoca. E isso a faz visitar as clientes-amigas que fez ao longo de quase 30 anos no comércio.

No ramo de papelaria personalizada, Mariza vai trabalhar com topos de bolos, etiquetas e também alugar bolos fakes. “Era um sonho e, agora, na pandemia, deu para pensar e decidir o que realmente desejo para a minha vida profissional”, sentencia. Para isso, ela não está contando apenas com as habilidades manuais, está fazendo cursos online para aprender a manusear os equipamentos que irá adquirir.

Para Mariza, a perda do emprego a fez focar no que realmente deseja para a vida profissional. “Eu fazia muita coisa mesmo quando estava trabalhando, mas não conseguia crescer porque tinha o trabalho no comércio”, justifica. O objetivo é lançar a marca em 2021, a partir de quando espera que a pandemia seja algo do passado e as pessoas possam se voltar às comemorações. A ideia não é abrir loja física, mas trabalhar home office e investir no e-commerce.