Dia do Rio Mogi Guaçu é lembrado com ação de limpeza

Neste ano, o dia do Rio Mogi Guaçu, celebrado no dia 23 de setembro, não foi comemorado devido à pandemia do novo coronavírus.

Isso porque, as ações de comemoração costumam contar com a presença da população e integrantes de ONGs (Organizações Não Governamentais) que cuidam do rio, e da Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).

Porém, o presidente da ONG “Sentinelas do Rio Mogi Guaçu”, Jean Carlo Canato, não deixou a data passar em branco e lembrou que na ação feita no ano passado, muitos pneus foram retirados das águas do rio, sendo 13 de caminhões e tratores e outros 10 de carros.

Canato ressaltou que os pneus são tóxicos e não devem ser reutilizados para plantar ou fazer muros de contenção nas margens dos rios. “Com o tempo os muros de contenção se desfazem e os pneus vão parar no rio”, pontuou o presidente da ONG que também informou que ações mais restritas, como limpeza, sem a presença de muitas pessoas continuam sendo realizadas no Rio Mogi Guaçu.