Dia dos Pais: Músico está acompanhando crescimento da filha

O músico profissional Elton Jorge Meira, 37, trabalha dando aulas de bateria e sua agenda sempre foi bem corrida. Já aos finais de semana, os compromissos eram com eventos como casamentos, por exemplo. Não à toa, antes da pandemia, Elton tinha uma rotina agitada. Ele costumava sair cedo de casa para ir até o estúdio estudar e preparar suas aulas. Já nos dias em que não trabalhava até mais tarde, ele procurava ir embora um pouco antes de escurecer para poder dar uma voltinha com a filha Lyssa, de 1 ano e 5 meses, e tomar um café da tarde com a esposa Cíntia.

Porém, assim como aconteceu com a maioria dos brasileiros, a pandemia afetou a profissão do músico que devido aos riscos de contaminação precisou dar um tempo em suas aulas e nos eventos, que foram cancelados, o que consequentemente afetou a vida financeira do pai de família. Apesar das mudanças negativas, Elton também teve um ponto muito positivo no meio de toda essa crise: a chance de estar mais presente na vida da filha.

Nos tempos livres, de acordo com o músico, sempre procurou ser um pai presente e ter um bom relacionamento com a filha e com a esposa Cíntia, mas isso melhorou muito mais neste tempo de quarentena, o qual ele passou a trabalhar e estudar em casa podendo, assim, viver momentos simples e únicos, como levar a mamadeira para a filha quando ela acorda.

Além disso, Elton está acompanhando de perto o desenvolvimento da bebê que aos poucos está falando palavras novas, dando risadas e fazendo gracinhas que cada fase tem. Para ele, poder ver tudo isso de perto é um verdadeiro presente. “Embora o mundo passe por toda essa crise, me sinto privilegiado por isso” reafirmou o músico que relatou que quando a pandemia passar ele continuará sendo o pai e esposo que sempre foi, trabalhando para manter a casa, além de buscar sempre ter um tempo de qualidade com a família. “Minha família é o meu maior patrimônio”, finalizou.