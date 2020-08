Dia dos Pais: Prefeito autoriza abertura do comércio neste sábado

É aguardada para terça-feira a publicação de decreto municipal que autoriza o funcionamento do comércio, em caráter excepcional, neste sábado, das 8 às 18 horas. A flexibilização vai ao encontro de perdido formalizado pela presidente da Acimg (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu), Sonia Zanuto, ao prefeito Walter Caveanha (PTB) tendo em vista às vendas para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9).

A informação sobre a autorização foi publicada ainda na manhã de segunda-feira no site da Prefeitura. A medida é válida para as lojas de rua, shoppings e boulevard. O texto traz uma fala do prefeito em que ele diz: “Entendo perfeitamente das dificuldades do setor comercial neste momento de pandemia. Com muita responsabilidade, conversamos com os profissionais da saúde e abrimos uma exceção, por apenas um dia, para favorecer um setor tão prejudicado pelas restrições de funcionamento”.

Por sua vez, Sônia mostrou-se bastante satisfeita com o parecer favorável do prefeito e reforçou o quanto é importante esta data para o comércio. Ao mesmo tempo, a empresária pediu aos consumidores que evitem aglomeração, o que pode ser feito usufruindo da abertura também no período da tarde. “Não esqueçam as máscaras e procedimentos necessários”, frisou, pontuando a importância da saída consciente.