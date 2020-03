Dia Internacional da Mulher: Belli Estética tem programação especial

A Belli Estética clínica está mais do que acostumada a cuidar muito bem das mulheres. Por isso, preparou uma programação para lá de especial não apenas para este dia Internacional da Mulher, mas para todo o mês de Março.

Serão quatro sábados de muito aprendizado com palestras que serão realizadas em parceria com Lucas Resende e Biopharmus. Os temas foram preparados e pensados de acordo com o universo feminino.

As mulheres interessadas em participar dos eventos que ainda terão sorteios, presentes e muitas surpresas precisam garantir suas vagas que são limitadas a cada sábado pelo Whatsapp 19-3569-8418.

A inscrição é um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite que será doado a Casa da acolhida Mogi Guaçu.