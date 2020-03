Dia Mundial da Água: passeio de barco integra programação

Eventos alusivos à data serão realizados no próximo sábado (21) e são organizados pelo Samae e parceiros

O passeio de barco pelo rio Mogi Guaçu é o ponto alto da programação em comemoração ao Dia Mundial da Água que é comemorado no próximo dia 22. Por aqui, a comemoração será antecipada para o dia 21 (sábado), conforme programação organizada pelo Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). As atividades serão centralizadas no Parque dos Ingás e têm início às 9 horas, com a Banda Marcial dos Ypês.

Como nos anos anteriores, o passeio de barco pelo rio Mogi Guaçu será realizado pelo grupo ambientalista Sentinelas do Rio Mogi Guaçu. “Ano passado, 800 pessoas participaram desta atividade tendo a oportunidade de verem o rio por outro ângulo”, comentou a assistente social Sandra Sales Carrozzo que é coordenadora técnica de projetos socioeducativos do Samae.

Os detalhes da programação foram informados à imprensa na manhã de quinta-feira (12), em entrevista coletiva, que também contou com a presença do presidente da autarquia, Elias Fernandes de Carvalho. O grupo de escoteiros Rio das Cobras é outro parceiro do evento e promoverá várias atividades, entre as quais, a limpeza das margens do rio.

Planejando programação diversificada, haverá até mesmo aula de yoga com Verônica Godoy, a partir das 10 horas, sendo que neste mesmo horário estará ocorrendo contação de histórias. “Enquanto os pais fazem yoga, as crianças ouvem histórias”, pontua Sandra. A contação de história tem apoio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e se repete às 14 horas.

A programação é extensa é inclui ainda apresentação de bandas de rock, trabalho de terapia com água solarizada e exposição com a Polícia Ambiental. Haverá ainda ponto de coleta de óleo comestível usado e apresentação dos projetos sociais desenvolvidos pelo Samae, assim como do Pegada Hídrica que é trabalho do curso de Meio Ambiente do Senac. A estrutura contará com praça de alimentação e banheiro químico.

Conscientização

Elias lembrou sobre a realização das ações educacionais que são realizadas junto aos estudantes para que compreendam a importância de evitar o desperdício e fazer o consumo consciente. “Trazemos os alunos para visitarem a ETA (Estação de Tratamento de Água). É um trabalho significativo e até nas escolas percebemos que houve redução de consumo”, pontua, lembrando que o Samae já distribuiu 5 mil exemplares da cartilha “O Encanadinho”.