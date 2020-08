DIG abre inquérito policial para apurar incêndio

Sem o AVCB, prédio do Fórum pegou fogo

O vigilante Luís Leonel Tobias, 37, ficou ferido durante um incêndio que atingiu uma sala do andar de cima do Fórum de Mogi Guaçu, no bairro Morro do Ouro, no final da tarde da última segunda-feira (10). O incêndio, seguido de uma explosão, aconteceu por volta das 17h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. As chamas foram combatidas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e o vigilante foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa com ferimentos leves, tanto que recebeu alta no mesmo dia.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, Tobias relatou que foi até a sala onde objetos apreendidos ficam armazenados, como celulares e facas após ouvir um barulho, sendo que no momento em que abriu a porta do cômodo aconteceu uma explosão. Com o impacto, o vigilante foi lançado longe e, apesar do susto, sofreu apenas ferimentos leves.

Informações do local apontaram que a sala incendiada também é usada para armazenar armas e munições apreendidas. Porém, a informação não foi confirmada pela polícia nem citada no registro da ocorrência. O incêndio aconteceu fora do horário de expediente que já segue restrito devido à pandemia e assustou quem passava pelo local. A fumaça densa e preta podia ser vista de longe, mas, apesar disto, o fogo apenas estourou algumas janelas e queimou algumas paredes do prédio que fica na região central.

O juiz e diretor do Fórum Paulo Rogério Malvezzi esteve no prédio e acompanhou o trabalho das equipes de socorro. Na manhã do dia seguinte, na terça-feira (11), a Polícia Cientifica esteve no Fórum para realizar os trabalhos de perícia que não foram concluídos na segunda-feira. O incêndio foi registrado na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a delegada titular Edna Elvira Salgado Martins informou que um inquérito policial foi instaurado para apuração dos fatos.

HÁ TEMPOS

Em 2014, juiz relatou situação precária do prédio

Em 2014, o então juiz diretor do Fórum local José Fernando Steinberg relatou em uma entrevista à Gazeta que as condições do prédio do Fórum eram precárias, o que prejudicava o trabalho dos servidores da Justiça Estadual. Steinberg chegou a compartilhar que se sentia incapaz na função que ocupava por não conseguir melhorar as condições de trabalho dos servidores, sendo que desde 2008 ele reivindicava a construção de um novo Fórum, mas nunca teve sucesso.

Em maio de 2013, a Prefeitura doou uma área, onde é hoje o campo de futebol em frente à escola “Luiz Martini” para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) construir o novo Fórum da cidade. No entanto, os trâmites necessários para o projeto deslanchar sempre ficaram parados, como a escritura do terreno, por exemplo. Depois, o Tribunal de Justiça do Estado achou que as obras para construir um novo Fórum gerariam muitos gastos. O diretor da época também relatou que sem o apoio do Estado seria necessário apelar para a Prefeitura, porém, ele também reconhecia que seria algo muito difícil, já que o poder Executivo também sempre alegou não ter verba para o projeto.

Passados sete anos, o terreno doado ao TJ-SP foi devolvido para a Prefeitura e o Fórum continua ocupando o mesmo prédio. Na época, Steinberg também comentou que nem o Fórum nem outras unidades de apoio possuíam o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o Alvará da Prefeitura.

Nesta sexta-feira (14), a Gazeta entrou em contato com o Fórum para saber se atualmente o prédio possuí o AVCB do Corpo de Bombeiros e o Alvará da Prefeitura. Porém, a administração disse que o Fórum aguarda os resultados dos laudos da perícia para se pronunciar quanto ao incêndio e a questão dos documentos. Já o atual diretor do Fórum, o juiz Paulo Rogério Malvezzi, não atendeu a reportagem porque estava em audiência.

A Gazeta apurou que o prédio do Fórum ainda não possui o AVCB nem o alvará de funcionamento da Prefeitura.