Direitos do Brasileirão em mercado de apostas sobem para U$ 17,2 milhões

Apesar da suspensão momentânea dos jogos, os direitos de transmissão do Brasileirão para o exterior, em conjunto com casas de apostas, foram leiloados durante o mês de abril. Com um lance de US$ 17,2 milhões, o consórcio formado pela Zeus Sports Marketing e a Stats Perform saiu vencedor. A receita gerada pela negociação envolvendo o mercado de apostas foi quase US$ 2 milhões maior que o contrato anterior.

As propostas foram realizadas em envelopes fechados, isso porque os valores não estavam entre os fatores primordiais em torno da escolha, conforme afirmaram os clubes. Segundo informações internas, a lance vencedor não foi o maior do leilão.

Agora, os clubes devem se reunir com o consórcio para tratar dos detalhes do negócio. As agências, então, devem detalhar todo seu planejamento e informar quais são as fontes estimadas de receita variável. O contrato só será assinado após a aprovação do plano apresentado.

Mercado de apostas cresce no Brasil

Esse cenário de expansão é resultado dos investimentos realizados pelo mercado de apostas nos últimos anos, que ocorrem em paralelo ao crescente interesse do público brasileiro por esse universo.

Outro grande motivador foi a promulgação da Lei 13.756/18. A normativa, que está em fase de regulamentação, tornou as apostas esportivas legais em todo o território nacional, tanto por meios físicos quanto virtuais. Além disso, a nova Lei também permitiu que sites de apostas patrocinam clubes brasileiros, o que já beneficiou mais de metade das equipes que fazem parte da Série A do Brasileirão.

Receita pode ajudar o país a superar crise

Mas não são apenas as equipes nacionais que podem lucrar com a legalização das apostas esportivas, já que a nova atividade também deve gerar receita para os governos federais e estaduais, podendo auxiliar no controle dos gastos públicos.

Para que se possa ter uma noção do capital envolvido nessas transações, apenas o futebol movimenta cerca de R$ 4 bilhões em apostas por ano. Só que, até o momento, esse movimento financeiro acontece sem nenhum tipo de regulamentação.

“Sem regulamentação a gente não tem monitoramento, não tem tributação, só tem os riscos. A maioria dos sites não vai se mudar dos paraísos fiscais, mas a regulamentação permite troca de informações e monitoramento. A gente consegue identificar quem está jogando, quanto. Consegue cobrar uma taxa de funcionamento do site no país”, esclareceu Pedro Trengrouse, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A receita gerada pelos impostos de empresas de apostas no Brasil poderia, inclusive, evitar o aprofundamento da atual crise atravessada pelo país. Só que, para isso, é necessário agilizar o processo de regulamentação da atividade.

Segundo Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a atual conjetura “terá efeitos devastadores na economia mundial, certamente mais intensos e diferentes dos sofridos durante a crise financeira global”, cujo ápice foi atingido em setembro de 2008.