Documento com foto ainda é obrigatório

Muita coisa mudou nessa eleição. Mas um detalhe que continua o mesmo é o eleitor ser obrigado a apresentar um documento com foto. Você pode até não conseguir achar o título até domingo (15). Não tem problema, você vai conseguir votar levando apenas um documento com foto, como a carteira de trabalho, o RG, a carteira de habilitação. Caso você não lembre qual escola deva ir e qual seção terá de votar, basta consultar seus dados diretamente no site da Justiça Eleitoral (www.tse.jus.br).

Outra forma de consulta do nome da escola ou seção de votação é pelo aplicativo e-título, que pode ser baixado no celular. Nesta edição, a Gazeta traz a listagem das seções eleitorais. O chefe do Cartório Eleitoral, Hugo Ornelas, orienta o eleitor a usar o aplicativo apenas para consulta ou justificativa de ausência e pede par todos deixarem o aparelho em casa.

A Justiça Eleitoral ainda não regulamentou as regras que permitem entrar na seção com o celular, por isso, esse aparelho continua restrito. “A dificuldade é onde a pessoa vai deixar seu celular para votar? Poderia deixar junto ao mesário/presidente da seção, que pode não querer ficar responsável pelo aparelho.

A preocupação é o eleitor alegar que quebrou, estragou ou algo assim. E uma coisa tão simples pode gerar um problema tão grande. Sugerimos as pessoas que baixem o e-título apenas para consulta ou justificativa. Até uma regulamentação melhor, a gente pede que o eleitor compareça a seção de votação munido apenas do documento com foto, é o suficiente”.

Por que o celular é proibido?

Porque muitos eleitores utilizavam do aparelho para fotografar o voto e ‘provar’ ao candidato que votou nele. Esse comportamento viola o princípio do sigilo e pode demonstrar a compra e venda de votos, o que caracteriza crime eleitoral.