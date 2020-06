Dois são presos com mais de 20 quilos de maconha

Na tarde da última quinta-feira (25), a Polícia Civil da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu apreendeu 40 tijolos de maconha que pesaram 21 quilos. A droga estava em um GM/Monza ocupado por dois moradores de Mogi Mirim, um pedreiro, de 42, e uma jovem, de 20 anos. Junto com um terceiro homem, os dois foram flagrados por policiais civis saindo de uma casa, na Rua Basílio Zano, em Estiva Gerbi.

O jovem de 20 anos carregava um objeto nas mãos e junto com o pedreiro entrou no GM/Monza, enquanto que o terceiro homem, não identificado, entrou no VW/Fox. Neste momento, os três foram abordados e saíram em fuga. Os policiais atiraram nos pneus dos carros, mas eles continuaram fugindo. Houve uma perseguição, que contou com o apoio de outras viaturas da GCM e da Polícia Militar. No trajeto, o jovem jogou pela janela do carro, em um matagal, dois tijolos de maconha e logo em seguida, ele e o pedreiro foram capturados. Já o ocupante do Fox abandonou o veículo no meio do mato e conseguiu fugir. Uma viatura da GCM de Estiva Gerbi que participou da perseguição capotou e os dois GCMs foram socorridos com escoriações leves ao pronto-socorro da cidade.

Os policiais apreenderam os dois tijolos de maconha dispensados pelo jovem e na casa que fica na Rua Basílio Zano, foram localizados outros 38 tijolos idênticos de maconha, somando um total de 40 tijolos pesando 21 quilos. Os dois moradores de Mogi Mirim foram encaminhados à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira onde aguardam a audiência de custódia, que por conta da pandemia acontece de forma online. Os tijolos de maconha apreendidos foram incinerados e agora, a CPJ continuará as investigações com a finalidade de identificar o homem que conseguiu fugir.