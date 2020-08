Dois viadutos: obras têm recursos para finalização

Afirmação foi feita pelo deputado federal Márcio Alvino (PL), que esteve nos canteiros das duas obras na cidade

A terça-feira (11) foi de movimentação no canteiro das obras dos dois viadutos que estão em construção na cidade. Uma comitiva vistoriou os locais por conta da visita do deputado federal Márcio Alvino (PL), que foi recepcionado pelo vice-prefeito Daniel Rossi (PL). Vereadores, ex-vereadores, secretários municipais e membros do PL e do PTB estiveram no local.

As obras estão adiantadas e tem recursos previstos para sua finalização, como comentou o deputado federal. “Essa é uma obra que está sendo custeada por recursos de fundo perdido. Essa é uma das poucas obras no Estado de São Paulo que estão ocorrendo. E já recebi informações de que os recursos para a finalização estão garantidos”, comentou durante um rápido discurso feito no viaduto da Avenida Emília Marchi Martini.

O investimento ultrapassa os R$ 10 milhões e a obra é totalmente custeada pelo Governo Federal sem qualquer contrapartida do município. Um dos viadutos irá transpor a linha férrea ao lado do já existente na Avenida Emília Marchi Martini e o outro será construído próximo ao que dá acesso ao Jardim Novo I, perto do Sesi. As obras são de responsabilidade da construtora Preserva Engenharia, de Cotia (SP). O contrato prevê a construção de dois viadutos sobre a linha férrea e a recuperação do já existente na Avenida Emília Marchi Martini.

O vice-prefeito comentou justamente sobre a recuperação do viaduto existente e ressaltou a importância do trabalho que será feito pela empresa. “As obras são de suma importância para o município e a recuperação da ponte antiga que já tem mais de 40 anos é tão importante quanto”, comentou ao agradecer o deputado pelo empenho em conquistar os recursos para a cidade.

O DNIT- São Paulo (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), responsável pelas obras, acompanha o andamento das obras e, segundo o deputado, elas estão dentro do prazo estipulado. “Estas obras são um pleito antigo e tivemos que brigar para que os recursos fossem mantidos e conseguimos que o DNIT priorizassem o projeto de Mogi Guaçu mesmo durante a transição de governo”, lembrou o deputado ao informar que, em setembro, inicia-se a colocação das vigas.

Após visitar os dois canteiros de obras, o deputado e o vice-prefeito estiveram na residência do prefeito Walter Caveanha (PTB). O chefe do Executivo voltou a agradecer a ajuda do deputado e disse que os viadutos complementam as obras de mobilidade urbana que estão em andamento no município. “Eu sei o quanto é difícil conseguir na Câmara Federal recursos para os municípios e ele conseguiu esses recursos para essas duas obras importantes. A cidade deve ser eternamente grata a esse moço”, ressaltou Caveanha à Gazeta.

Márcio Alvino encerrou a visita na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Mogi Guaçu, onde entregou dois veículos para a entidade referentes a uma emenda parlamentar. Também foram entregues dois freezers horizontais e seis microcomputadores.