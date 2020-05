Domingo é dia de live em prol da Santa Casa

A Live Solidária Campinas apresentará oito artistas locais, com objetivo de arrecadar renda para 12 hospitais da região, no apoio ao atendimento de pacientes com o covid-19. Diante do cenário de aumento de utilização de leitos nos hospitais da região, há carência de recursos para compra de insumos, e para isso a Live Musical acontecerá no próximo domingo (31), a partir das 14 horas, via website: www.livesolidaria.org com arrecadação ao vivo.

É um trabalho voluntário, idealizado por Ricardo Machado e Henrique Guilherme, que uniu músicos de diversos estilos musicais para que neste momento de isolamento social, possa unir arte e estímulo à doação de valores para apoio aos hospitais. Os artistas participantes têm expressividade local, com apresentações em Campinas e Região, e doarão seu tempo e talento para levar alegria em forma de música às pessoas. Alguns deles possuem produções em EPs e Video-Clips divulgados via plataformas digitais. O line-up, a lista de artistas desta apresentação online na Live Solidária Campinas é essa a seguir:

– Minoro Muriart (MPB) – https://www.instagram.com/minoromuriart/

– Homero Nascimento (MPB) – https://www.instagram.com/souhomero/

– Liane Carpani (MPB) – https://www.instagram.com/lianecarpani/

– Luiz Gustavo & Henrique (Sertanejo) – https://www.instagram.com/luizgustavoehenrique.oficial/

– Weslley & Vinícius (Sertanejo) – https://www.instagram.com/weslleyevinicius/

– Andressa Tayná (POP) – https://www.instagram.com/andressa_taina/

– UFOOS (Rock n’Roll) – https://www.instagram.com/bandaufoos/

– Matirah (Rock n’Roll) – https://www.instagram.com/matirahmusic/

BENEFICENTE

A transmissão ao vivo será realizada de Campinas/SP, no Estúdio Stage Record, localizado na Rua Proença, 583 – Bairro Bosque, um espaço cedido gentilmente para o grupo de músicos que atuará de modo 100% beneficente. A equipe de apoio contará com quatro profissionais, atuando ao vivo em diferentes salas no estúdio durante a transmissão.

As doações poderão ser realizadas durante as cinco horas de Live via website, por meio de transferência bancária direcionada diretamente nas contas correntes dos hospitais beneficiados, sem intermediação. As empresas doadoras terão seus nomes ou logotipos exibidos durante a Live Solidária, de modo a enfatizar a participação ativa e solidária.