Dona de estúdio fitness espera motivar e cativar alunos

A educadora física Josie de Souza Setin trabalha há 17 anos na área e há um ano abriu seu próprio estúdio de treinamento funcional, pilates e ritmos: o Única Fitness, que fica no Jardim Novo II. Josie compartilhou que, infelizmente, sua expectativa para a retomada das atividades é bem baixa. Segundo ela, mesmo com a liberação de abertura, muitos alunos ou clientes novos deixarão de ir ao estúdio, principalmente por medo e receio. “Alguns também não vão vir porque foram afetados financeiramente pela pandemia”, completou a educadora que ainda pontuou que o inverno logo irá começar e a estação já provoca uma queda na frequência das academias.

Para ela, o maior desafio desde que o período de quarentena começou é manter os alunos mais antigos motivados e cativar os novos. “Sempre prezo pela qualidade e inovação nas aulas”, afirmou Josie que nunca imaginou passar por uma situação como esta, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Mesmo não estando tão otimista assim, Josie já está se preparando para cumprir um protocolo de atendimento que foi elaborado pelo CREF-Conselho Regional de Educação Física. “Os critérios visam todos os cuidados e precauções de acordo com o Ministério da Saúde”, informou a educadora.

Josie Setin está preparada para mudar totalmente sua rotina de trabalho oferecendo um atendimento reduzido, conforme o tamanho do seu estúdio. “Vamos estabelecer um espaço de dois metros para cada aluno para respeitar o isolamento social, sendo que existirá uma demarcação no chão com fita adesiva. Além disso, vou cuidar de toda a questão de higienização de materiais e do ambiente ao término de cada aula”, frisou Josie que ressaltou que seus alunos terão que usar máscara e serão orientandos a terem toalhas e garrafas individuais de água, sem contar que o estúdio contará com a disponibilização do álcool em gel, tudo conforme estabeleceu o CREF.

Antes mesmo de o governo anunciar a retomada das atividades em quatro etapas, Josie deu continuidade ao seu trabalho dando aulas online. Por isso, considera que já está preparada para voltar à ativa. “Aqui no estúdio eu já estou fazendo um trabalho online e, agora, com o anúncio da retomada estou mudando os planejamentos de aula para que cada aluno utilize somente seu material, ajudando, assim, a não ter contato respeitando todas as normas do protocolo”, pontou a educadora que espera trabalhar muito para iniciar a recuperação do tempo perdido. “Eu acredito que apenas no ano que vem vou conseguir me recuperar financeiramente”, finalizou.