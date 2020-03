DR Odontologia: novo sorriso em 5 dias

Todos sabem que sorriso é um cartão de visitas, mas nem todos nascem com dentes perfeitos. Há ainda aqueles que não tiveram possibilidade de cuidar da dentição por inúmeros motivos ou sofram com algum problema de saúde que leve à perda dos dentes. E, nestes casos, a única saída eram as próteses móveis (dentadura). Só que muitos não se adaptam e outros têm vergonha até mesmo de dizerem que usam prótese. Em comum todos desejam o cartão de visita perfeito. E a DR Odontologia garante este novo sorriso em apenas cinco dias.

Não há milagre algum nisso. O método de implante de carga imediata total alia tecnologia e conhecimento, garantindo um resultado ímpar. O dentista Daniel Ramon Custódio de Toledo atua nas áreas de implante, cirurgia e estética e garante que o procedimento muda a vida do paciente. “E não apenas na parte estética porque também devolve a autoestima”, adianta. Em 15 anos de trabalho na área, ele conta que teve a satisfação de devolver o sorriso a pessoas que relataram traumas por conta da falta dos dentes que provocaram barreiras emocionais dificultando relacionamentos, por exemplo.

Formado pela Unesp de São José dos Campos e sempre na busca de aperfeiçoamento, passando pela Unicamp, o dentista relata que na primeira consulta faz a anamnese (entrevista realizada pelo profissional de saúde ao seu paciente) e o encaminha para uma bateria de exames prévios. “Com estes exames em mãos, indicando que o paciente está em boa saúde, marcamos o início do tratamento, que é feito em até três dias. “Tive paciente que chegou em uma segunda-feira e foi embora na quarta-feira com os dentes prontos. A evolução técnica é grandiosa”, detalha Daniel Ramon. O cirurgião dentista pontua que tudo vai depender da resposta do paciente ao tratamento.

TECNOLOGIA

A maioria dos pacientes que chega ao consultório acredita que o implante é feito dente por dente, enquanto na verdade é feita a arcada superior e a arcada inferior. “Faz de quatro a seis implantes e uma barra que une estes implantes, como se fosse uma prótese fixa, por isso, se chama protocolo”, explica. O exame clínico possibilita ainda avaliar a parte óssea, que antecede os exames laboratoriais, assim como o raios-X panorâmico. O cirurgião dentista faz fotos, a moldagem da boca e a escolha da cor e forma dos dentes que podem ser quadrados, redondos ou triangulares, conforme a face do paciente. “No programa de computador, coloco a foto e vamos definir juntos, eu e o paciente, o formato do dente que se encaixa no biotipo. Faço um estudo e apresento ao paciente que vai ver antes como ficará o sorriso. Ele é quem aprova ou não”, detalha.

Depois desta etapa e da avaliação clínica, parte-se para a execução do tratamento. Em geral, a cirurgia é feita na segunda-feira pela manhã, prova-se a barra à noite. Na maioria dos casos o paciente fica em recuperação na terça-feira e na quarta-feira de manhã prova os dentes e o trabalho pode ser concluído até na sexta-feira. Retorna com 45 e 90 dias e, depois, a cada seis meses ou um ano para a higienização. Daniel Ramon destaca também a vantagem funcional do implante com carga total, que é de 90%, enquanto com a prótese é de apenas 20%. “Isso sem falar na musculatura facial que fica flácida com o uso da prótese. E o implante devolve o volume”, pontua.

MUDANÇA DE VIDA

O dentista não esconde a satisfação com os resultados obtidos ao narrar a história de uma jovem – de apenas 20 anos – que teve de tirar os dentes muito cedo porque morava na roça e não fazia tratamento dentário. Ele narra que a vergonha dela era tanta que só conseguiu retirar a prótese após a terceira consulta, quando adquiriu confiança e conheceu todos os detalhes do procedimento que traria a ela o sorriso tão desejado.

“O trauma era tamanho que ela chegou a largar do marido quando ele descobriu que ela usava dentadura. Esse encantamento é possível porque realmente transforma vida”, conta. É por conta destes relatos e da experiência que Dr. Daniel Ramon usa como slogan de sua clínica a frase: Mude sua vida, comece pelo sorriso.

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR

A DR Odontologia é uma clínica multidisciplinar formada pelas dentistas Fernanda Caroline Nogueira e Mariana Carvalho Bachega Nogueira. A administração da clínica é de Lucília Gonçalves de Toledo. E há ainda a equipe que auxilia aos profissionais que conta com Jéssica Cássia de Almeida, Ariani de Araújo Luiz e Juliana Bernardino Pierobon.

Vale ressaltar que há outros diferenciais no local, como motor elétrico de última geração com luz de led acoplada, câmera intraoral (paciente visualiza a boca), televisor no teto com internet e cadeira com massagem. Tudo para deixar o paciente o mais confortável possível.

SERVIÇO

DR Odontologia

Rua: Chico de Paula, 383, Centro (2º andar)

Telefone: 3831.3431- 19 – 99673.1087