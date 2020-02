Educação celebra parceria com Etec e Fatec

Os resultados positivos da parceria foram informados pelos responsáveis durante coletiva de imprensa

Na tarde da última terça-feira (18), os bons resultados obtidos a partir da parceria entre a Secretaria de Educação de Mogi Mirim, a Escola Técnica Estadual (Etec) “Pedro Ferreira Alves” e a Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” foram apresentados em uma coletiva de imprensa. O objetivo foi o de divulgar, não apenas a comunidade local, mas também de toda a região, que Mogi Mirim oferece ensino gratuito de qualidade desde o ensino fundamental até a graduação. A secretária da Pasta, Flávia Rossi, lembrou o trabalho feito em 2019 de apresentar aos alunos da rede municipal e seus pais, por meio de visitas, o que de fato é o ensino técnico e quais cursos ele oferece como indústria, gestão, meio ambiente e informática. O resultado é que, neste ano, já houve um crescimento no número de alunos.

Para se ter uma ideia, 86 estudantes da rede pública do ensino fundamental II foram aprovados no último vestibulinho e hoje fazem parte do quadro de cerca de 2 mil alunos da Etec. “A ponte realizada com os pais despertou interesse nos alunos do 9º ano, e nós estamos muito felizes com o resultado, vendo a diferença que a família faz no estudo de um jovem”, compartilhou a secretária. O diretor da Etec, André Luiz dos Santos, ressaltou que os alunos puderam ver a chance que eles teriam de entrar no mercado de trabalho. “Foi muito positivo porque se tornou uma forma de os participantes tirarem dúvidas junto com os alunos da nossa escola, ver o que são os cursos técnicos e como eles podem empregá-los”.

A parceria entre Poder Público, Etec e Fatec e a boa avaliação das instituições também fez com que Mogi Mirim fosse escolhida para receber um novo projeto que já foi iniciado neste semestre: o AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), no qual o aluno pode seguir um caminho linear, ou seja, estudar de forma contínua. “O aluno inicia os estudos na Etec, através do ensino médio e técnico, e automaticamente, assegura uma vaga universitária na Fatec, sem a necessidade de vestibular. Ou seja, em cinco anos, o aluno adquire formação média, superior e técnica”, explicou o diretor da Fatec, André Luis Gerardi.

Na coletiva de imprensa, os representantes ressaltaram que graças a união e com apoio da Prefeitura, foi possível conseguir do Governo do Estado de São Paulo a liberação de uma verba para reforma dos prédios das instituições, sendo que para a Fatec foram liberados R$ 500 mil para reparos que devem durar 60 dias e para a Etec um valor entre R$ 200 e R$ 250 mil para uma reforma de cerca de seis meses.