Eleições 2020: 261 concorrem a uma vaga na Câmara

Pela primeira vez, a eleição municipal não permitirá coligações partidárias para a proporcional, a qual se disputa o cargo de vereador. Nesse caso, é considerada a soma de votos obtidos por todos os candidatos do partido, mais os votos computados pela legenda. O total vai determinar o número de vagas ocupadas por partido.

O novo modelo impede, por exemplo, que um candidato com poucos votos conquiste uma vaga por estar em uma chapa com chamados “puxadores de votos”. Na eleição majoritária, a coligação continua sendo permitida e vence o candidato mais votado.

A Justiça Eleitoral já analisa os pedidos de registro de candidatura e, em Mogi Guaçu, são 261 pré-candidatos a vereador que pretendem disputar uma das 11 vagas na Câmara Municipal, o que equivale a 23,73 candidatos por vaga.

O grupo liderado pelo pré-candidato a prefeito Daniel Rossi (PL) é o que tem o maior número de postulantes ao Legislativo: 82. Cinco partidos formam a chapa, sendo três completas (PL-17; PTB-17; MDB-17; PSB-16 e PCdoB-15). Em seguida, vem o grupo que defende a pré-candidatura a prefeito do presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (Cidadania). Dos cinco partidos que formam a coligação na majoritária, apenas quatro terão candidaturas à Câmara Municipal, sendo o Cidadania, o PSDB, o PROS e o PV. O PSD irá coligar apenas na majoritária.

Depois, o grupo do ex-vice-prefeito Marçal Georges Damião (Solidariedade) terá 51 pré-candidatos a vereador na disputa eleitoral desse ano com Solidariedade, Podemos e Avante com chapas completas. O DEM e o PP participam apenas da coligação para a disputa do Executivo. Já o pré-candidato Alexandro de Araújo, o Alex Tailândia (Republicanos), irá para o pleito do dia 15 de novembro com o apoio de dois grupos: Republicanos e Patriota com cada um com 17 pré-candidatos a vereador totalizando 34.

O pré-candidato Benedito Pereira Costa Junior, o coronel Costa (PRTB), enfrenta seu primeiro desafio eleitoral com chapa pura. Por isso, o PRTB irá para a disputa com 17 pré-candidatos a vereador.

Dos 11 vereadores que ocupam as cadeiras na Câmara até 31 de dezembro de 2020, nove confirmaram que são pré-candidatos e tentam à reeleição. Rodrigo Falsetti, presidente da Câmara, é pré-candidato a prefeito e o vereador Elias dos Santos, o Pastor Elias (PL), decidiu não disputar o pleito de novembro.

Candidaturas

O DivulgaCandContas, sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o Brasil para as Eleições Municipais de 2020, já pode ser acessado no endereço divulgacandcontas.tse.jus.br. Desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ferramenta permite consultar as candidaturas por município e cargo, acessar informações detalhadas sobre a situação dos candidatos que pediram registro de candidatura, bem como todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes.