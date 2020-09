Eleições 2020: Estiva Gerbi terá três chapas majoritárias

Em Estiva Gerbi, a prefeita Cláudia Botelho (MDB) e o vice-prefeito Márcio Pavan (Solidariedade) foram os primeiras a confirmar participação nas eleições do dia 15 de novembro. Eles irão repetir a dobradinha de 2016 e a coligação é formada por 12 partidos: MDB, Solidariedade, Republicanos, PTC, PT, PSC, PSB, Progressistas, Podemos, PMN, Cidadania e PDT. A oposição conta com dois pré-candidatos a prefeito.

O ex-prefeito Rafael Del Judice (PTB) teve sua pré-candidatura a prefeito confirmada durante convenção do grupo no último dia 13. O vereador Nieri Leão (PSD) também teve a pré-candidatura a vice-prefeito confirmada. A coligação é formada pelo PTB, PSD, PSDB e PV. Rafael foi prefeito de Estiva Gerbi no período entre 2009 e 2016.

O pré-candidato petebista ressaltou que volta para a disputa do Executivo após receber pedidos da população. “Além do pedido da população e do próprio grupo, tem também a questão do modelo de política que está instalado na cidade hoje. A população perdeu o direito de ir e vir. É uma Administração truculenta e a gente não concorda com esse modelo”, destacou.

O professor Josué Carvalho (PL) e a pedagoga Daniela Miranda (PL) irão pela primeira vez disputar o Executivo. A chapa pura foi confirmada durante a convenção do partido no dia 14 de setembro. Josué foi candidato a vereador nas eleições de 2016, quando obteve 182 votos, sendo o 10º mais votado na cidade.

O pré-candidato a prefeito reforçou que sabe do desafio em disputar o pleito, principalmente por ser novato, mas que a chapa é uma opção para o eleitorado de Estiva Gerbi. “Nós somos uma opção para os moradores. Nós vamos trabalhar com caráter contra o dinheiro deles. Vamos fazer um trabalho de formiguinha”.