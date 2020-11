Eleições 2020: Hugo Ornelas pede bom senso ao eleitor

A pandemia da Covid-19 e a internet tiveram um grande impacto no processo eleitoral deste ano. Para o Chefe do Cartório Eleitoral, Hugo Ornelas, que coordena o processo em Mogi Guaçu e em Estiva Gerbi, tudo ocorreu dentro do previsto, inclusive nessa reta final, quando o número de representações de infração durante a campanha eleitoral aumentou. Os candidatos tiveram mais força nas redes sociais, enquanto que a campanha na rua foi mais leve em comparação com 2016.

Os candidatos e seus apoiadores e até os formadores de opinião se utilizaram muito mais da internet, o que deixa a disputa mais acirrada, segundo avaliação de Ornelas. “No final fica mais acirrada a disputa, natural pelos ânimos exaltados. Uma denúncia no pé da outra, por questões mais para prejudicar o outro candidato e não algo que pudesse prejudicar a população. Mas todas foram e serão analisadas de acordo com a legislação”, resume o chefe do Cartório.

Na hora do voto

Todos os servidores da Justiça Eleitoral estão preparados para um atraso de alguns minutos por eleitor nesse ano. Nada mudou na urna eletrônica. Será um voto para vereador (5 dígitos) e um voto para prefeito (2 dígitos). O que mudou são os protocolos de distanciamento e que podem dar a sensação de uma fila maior ou de demora. Mas será pelo espaço de um metro entre um eleitor e outro na fila. Os protocolos de higiene serão seguidos, como passar álcool em gel na mão em dois momentos: antes de assinar o caderno de votação e depois de sair da cabine. “Mas essas medidas não irão impactar substancialmente ou produzirão filas enormes”, analisa o chefe do Cartório.

Ele só pede respeito da maior parte dos eleitores ao horário preferencial das 7h às 10h para os grupos prioritários. “Mas ninguém será impedido de votar se aparecer nesse horário, mas que o eleitor use de bom senso”.

Apuração

A pandemia também vai ditar as regras do acompanhamento da apuração na sede do Cartório Eleitoral para os candidatos, delegados de partidos e demais militantes. Todos gostam de pegar os números ali, na hora que os dados da urna são transmitidos. A previsão é que a apuração comece com a abertura da primeira urna por volta das 18h30.

Ninguém será impedido de ficar em frente ao Cartório, mas não haverá telão nem os servidores da Justiça Eleitoral irão ficar atualizando na porta a contagem dos votos. Até mesmo os que por lei podem acompanhar a transmissão lá dentro terão de obedecer as regras de distanciamento e quantidade de tempo que poderá permanecer no local.

Para o acompanhamento, o chefe do Cartório orienta o eleitor a ficar em casa e acompanhar instantaneamente a contagem pelo celular. Basta clicar nas lojas on-line Google Play e App Store e digitar ‘Resultados’ (Justiça Eleitoral Brasileira).

Hugo Ornelas explica que a transmissão é simultânea para Central de Resultados do TSE e para o celular de quem tiver o aplicativo.