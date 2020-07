Eleições 2020: PRTB apresenta chapa majoritária

A sigla saiu na frente e conformou coronel Costa e a empresária Sol na disputa da Prefeitura de Mogi Guaçu

O PRTB apresentou, na última quarta-feira (22), a chapa que irá concorrer ao cargo majoritário nas eleições do dia 15 de novembro. O pré-candidato a prefeito Benedito Pereira Costa Junior, o coronel Costa, confirmou a empresária e cerimonialista Solange Vilas Boas, a Sol, como sua pré-candidata a vice-prefeita, formando uma chapa pura do PRTB. Os pré-candidatos falaram com a Gazeta no escritório político montado pelo partido no Jardim São José. Na ocasião, os pré-candidatos a vereador participaram de uma reunião que tinha o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral, legislação e a prestação de contas.

O PRTB também tem formada a chapa de vereadores -17 pré-candidatos-que irão disputar as cadeiras da Câmara Municipal. Segundo coronel Costal, o grupo está unido num mesmo propósito: a mudança. “Eu sou o único pré-candidato que realmente é o novo. Não tenho alianças com ninguém de grupos que já estiveram na Prefeitura. Sou contra a divisão política e, por isso, vejo a coligação como forma de dividir”, comentou ao citar que o PRTB irá caminhar sozinho durante a disputa eleitoral.

Coronel Costa diz estar ciente dos desafios que a Administração Municipal representa e que tem acompanhado de perto todos os assuntos relacionados ao Governo Municipal, como obras, contratos, investimentos, prestações de contas. “A formação militar é moldada por princípios que não deixam seguir por outros caminhos”, comentou ao ser questionado se está preparado para a vida pública.

Coronel Costa é aposentado após 32 anos atuando na Polícia Militar. Ele tem 57 anos e está filiado a pouco mais de um ano ao PRTB. Não tinha o sonho de ser político, mas ao observar o trabalho da Administração Municipal decidiu disputar a Prefeitura. “Quando se tem princípios, caráter e honra, fica fácil administrar. Já estive à frente de batalhões com 3.300 policiais e você administra nesse trabalho também. É como se fosse um mini prefeito”, disse ao ressaltar que é bem realista ao cenário atual do município. “São R$ 204 milhões de dívidas com um orçamento de R$ 492 milhões, obras paradas. Uso muito uma frase do presidente Bolsonaro: “Se não roubar, sobra dinheiro”. É preciso usar a criatividade para arrecadar dinheiro sem esfolar a população. Já está no nosso planejamento. São formas simples e inteligentes”.

Sobre a linha de atuação, Coronel Costa diz que seu governo irá priorizar a participação popular tendo como pilares o diálogo, a união, o trabalho e a honestidade. “Quando você faz um trabalho transparente, a população enxerga seu trabalho. A esperança política de renovação voltou”, enfatizou.

Sobre a escolha da empresária Solange Vilas Boas, a Sol, como pré-candidata a vice-prefeita, coronel Costa disse que politicamente completou. “Se fosse um casamento, teria sido amor à primeira vista. Ela mostrou capacidade, competência e conhecimento e é uma pessoa que quer Mogi Guaçu melhor”, comentou ao ressaltar que a parceira de chapa irá atuar. “Já avisei a Sol que ela vai trabalhar bastante. O vice-prefeito não será mais cargo figurativo”.

A empresária tem 60 anos e diz que demorou alguns dias para responder ao convite feito pelo coronel Costa, mas que aceitou o desafio por acreditar na mudança. “Gosto muito de política e aceitei o convite pela confiança que senti no coronel Costa. Mogi Guaçu precisa de mudança já”, comentou.

Plano de Governo

A partir desta eleição municipal, os candidatos a prefeitos de todos os municípios brasileiros precisam apresentar um Plano de Governo completo até 26 de setembro. Essa é uma exigência nova instituída pela Resolução Eleitoral nº 23.609/2019, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. O Plano de Governo do PRTB está pronto e, segundo Coronel Costa, apresenta os principais projetos do grupo. O PRTB marcou para o dia 6 de setembro a convenção do partido.