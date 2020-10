Eleições Municipais: Cartório Eleitoral define esquema de segurança

O Cartório Eleitoral definiu nesta quarta-feira (14) como será feito o esquema de segurança nas Eleições Municipais de 15 de novembro.

A definição aconteceu em uma reunião feita entre o chefe do Cartório Eleitoral, Hugo Ornelas, o comandante Adorno da Guarda Civil, o comandante da 1ª Cia da Polícia Militar, capitão Eduardo Jorge Marques e outros representantes das duas forças de segurança da cidade.

De acordo com o Ornelas, no dia anterior às eleições, no sábado (14), a Guarda Civil é que ficará responsável em realizar a segurança dos locais de votação. Já a Polícia Militar realizará a segurança no dia da eleição.

O chefe do cartório também informou que o esquema de segurança terá início no próximo dia 30 por conta das urnas eletrônicas que já estão no prédio do cartório. Além disso, Ornelas ressaltou que no dia das eleições, o policiamento nas ruas será reforçado contra os crimes eleitorais e também contará com o apoio da Polícia Civil.