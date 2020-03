Em 15 dias, Exército apresenta projeto para construção de ponte

Os oficiais estiveram no local, fizeram medições e irão apresentar um projeto para a Prefeitura

É aguardado para 15 dias o retorno do 2º Batalhão de Engenharia do Exército de Pindamonhangaba sobre o projeto de construção de ponte na Estrada Vicinal Governador Almino Afonso, em Martinho Prado Júnior. Os oficiais realizaram a visita técnica nesta segunda-feira (30) acompanhados do secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, do vice-prefeito Daniel Rossi (PR) e do vereador Luciano Firmino Viera, o Luciano da Saúde (PP).

A principal questão sobre a cessão de ponte pelo exército é o fato de o município ter de arcar com os custos da base que receberá a estrutura metálica. Soma-se a isto o fato de não saber se tal estrutura poderá ser usada para a ponte que será construída pela Prefeitura. “Eles fizeram uma vistoria detalhada e pediram até 15 dias para darem um posicionamento. Depois de recebermos este parecer é que poderemos avaliar melhor”, explica Franceli.

O prazo de cessão da ponte pelo exército deve ser dado pela Prefeitura, o que depende de um cronograma bem elaborado. Afinal, a estrutura será provisória até que a Prefeitura conclua a licitação da ponte. Mas, neste intervalo de 15 dias, entre a vistoria e a resposta do exército, a SOV (Secretaria de Obras e Viação) iniciará a retirada de entulho do local.

A ponte que liga Mogi Guaçu ao distrito de Martinho Prado caiu há um mês, após uma forte chuva. Um desvio próximo ao local tem garantido que veículos transitem. A linha Martinho Prado-Mogi Guaçu voltou a operar por esse desvio, que é uma estrada de terra.