Em carreata, lojistas pedem reabertura do comércio – Veja Vídeo

Acabou a pouco a carreata realizada pelos comerciantes guaçuanos para reforçar o pedido de reabertura dos estabelecimentos classificados como não essenciais a partir desta terça-feira (7). Cerca de 90 veículos, entre carros e motos, participaram do ato que começou às 11h30, no chamado campo do TG (Tiro Guerra) e chegou às 13h25 à Prefeitura. Durante todo o trajeto houve acompanhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) para garantir a fluidez do trânsito.

A carreata passou pelo Parque Cidade Nova, seguiu pela Avenida Bandeirantes rumo aos Ypês, retornou pela mesma via até chegar à Capela e, em seguida, descer pela Avenida 9 de Abril. O grupo seguiu pela Avenida Mogi Mirim, acessando a Padre Jaime de onde retornou à Avenida Mogi Mirim seguindo até à divisa com o Município vizinho. No retorno, a carreata passou pela ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores e seguiu para a Prefeitura.

Como o solicitado pela organização, os lojistas mantiveram o pisca alerta ligado e a maioria dos veículos estava com cartazes destacando a importância dos empregos gerados pelo comércio. As buzinas chamavam a atenção por onde passava. Em alguns pontos, comerciantes acenavam e outros mostravam cartazes em apoio ao movimento.

A decisão da prorrogação da quarentena é aguardada para hoje, após reunião entre as autoridades municipais que avaliarão os dados da Covid-19.