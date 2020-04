Em época de isolamento social, IBGE ajusta rotina de trabalho

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) promoveu a adequação da rotina para que todos os funcionários possam realizar seus trabalhos remotamente. Com isto, o setor cumpre as regras de isolamento social sem prejudicar as atividades. A forma encontrada foi prosseguir com as entrevistas pelo telefone e e-mail.

O coordenador de área do IBGE Mogi Mirim, Danilo Bossarino, observa ser importante que a sociedade entenda a relevância da continuidade da produção das informações e atenda o IBGE pelo telefone para garantir que as informações que o país precisa continuem sendo produzidas. “A veracidade do entrevistador pode ser checada pelo site www.respondendo.ibge.gov.br”, adianta.

Também foram iniciadas as pesquisas econômicas com as 558 empresas que compõem o painel da agência do IBGE em Mogi Mirim. Para saber se quem está do outro lado da linha é mesmo um pesquisador do IBGE é possível também manter contato pelo e-mail: agmojimirim@ibge.gov.br

Com isto, o período de coleta das pesquisas mensais segue sem alterações.