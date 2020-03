Em falta: Estabelecimentos estão sem álcool em gel e máscaras

Desde que o novo coronavírus começou a circular no país, a procura por álcool em gel e máscaras aumentou nas farmácias e também em outros estabelecimentos. No entanto, os produtos começaram a faltar nas prateleiras desde a última semana, quando os casos confirmados do vírus passaram a aumentar entre os brasileiros.

Nesta segunda-feira (16), a Gazeta esteve em quatro pontos comerciais para saber como está a procura pelos produtos. Em uma rede de farmácias, o gerente informou que recebe apenas três unidades de álcool em gel de 500 ml por dia, sendo que a entrega não é uma certeza e quando o produto chega ele é vendido rapidamente.

Com relação as máscara, a rede vende apenas pacotes fechados com cem unidades no valor de R$ 100.

Em outra drogaria, a farmacêutica Tatiane de Souza Carreiro informou que recebeu duas caixas de álcool em gel de 70 e 250 gramas, mas todas as unidades foram vendidas em questão de minutos. “Está todo mundo desesperado, em menos de 10 minutos vendemos tudo”.

A farmacêutica informou que agora não existe uma previsão de que o produto chegue ao estabelecimento. “Os estoques dos nossos fornecedores estão zerados e não sabemos quando vamos receber mais álcool em gel”, enfatizou.

Já em uma farmácia de manipulação, que reforçou a compra de matéria prima para fabricar o álcool em gel, o produto ainda está disponível nas prateleiras e a farmacêutica Sirlene Morais explicou o porquê. “Assim que surgiu o coronavírus na China, nós já reforçamos a compra da matéria prima que vem do Japão, China e Índia”.

Sirlene ainda disse que a farmácia agiu a tempo depois de viver uma experiência negativa com o H1N1. “Na época não estávamos preparados e ficamos sem álcool em gel para atender as pessoas, o que serviu de lição para o novo coronavírus”.

A farmacêutica relatou que as máscaras também estão disponíveis, porém podem acabar a qualquer momento. “Só de manhã vendemos duzentas unidades, sendo que cada custa R$ 1,50”.

Nas farmácias, os preços do álcool em gel não sofreram alteração e seguem sendo mantidos aos clientes de acordo com o ml, saindo entre R$ 7,50 e R$ 15.

O álcool em gel também está sendo procurado em lojas que vendem produtos de limpeza. Em uma delas, o galão de 5 litros do produto está esgotado. O representante comercial André Luiz Bueno contou que nos últimos dias vendeu mais de vinte galões. “A demanda está muito grande e agora, eu não tenho previsão de receber”, pontuou.

Já as unidades de 500 ml também se esgotaram. As duas quantidades do álcool sofreram alterações em seus valores passando de R$ 11 para R$ 15,90 o de 500 ml e de cerca de R$ 70 para R$ 85, 90 o de 5 litros. “Eu tenho que repassar o aumento ao cliente porque infelizmente o fornecer me vendeu mais caro”, ressaltou.