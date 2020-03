Em Itapira: Bandidos capotam carro roubado em Mogi Guaçu

A Polícia Militar de Amparo prendeu na manhã desta segunda-feira (2), três assaltantes de Mogi Mirim e um de Itapira após uma perseguição policial que terminou em uma rodovia de Itapira.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a PM recebeu informações de que um carro roubado em Mogi Guaçu, um GM/Spin cinza, estaria circulando pela cidade com quatro ocupantes.

O patrulhamento foi intensificado e os policiais militares avistaram o veículo com as mesmas características, sendo que sinais de parada sonoros e luminosos foram dados ao condutor do carro que não obedeceu e iniciou uma fuga que tomou rumo a Itapira.

A abordagem ao quarteto aconteceu na SP-352, que liga Itapira a Jacutinga. O motorista do carro perdeu o controle de direção no momento em que tentou fazer uma conversão em alta velocidade. No entanto, acabou capotando a Spin que parou com as rodas para cima.

Um dos ocupantes do carro jogou um revólver calibre 22 no chão assim que saiu do automóvel. Os quatro, com idades entre 18 e 21 anos, foram presos após receberam atendimento médico, já que tiveram ferimentos leves no acidente.

Na delegacia, o carro de Mogi Guaçu ainda foi apontado como sendo o mesmo usado por criminosos em um assalto a um laboratório no município de Pedreira. As vítimas do caso compareceram no plantão e reconheceram os quatro ladrões como sendo os autores do crime.

O dono do carro de Mogi Guaçu também esteve na delegacia e reconheceu três dos quatro presos como sendo autores do assalto que sofreu no Parque Cidade Nova.

