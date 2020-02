Em Martinho Prado, choveu forte e acumulado chegou a 102 mm

O coordenador da Defesa Civil de Mogi Guaçu, Carmelito Silveira informou que choveu 102 mm no distrito de Martinho Prado Junior. O índice pluviométrico, portanto, aponta o porquê do aumento da vazão do Córrego dos Mascastes, que passa sob um trecho da Estrada Vicinal Almino Afonso, que liga Mogi Guaçu ao distrito.

A ponte que já apresentava sinais de desbarrancamento cedeu, abrindo uma vala e resultando no acidente que matou o motorista de um caminhão/caçamba, na manhã desta quinta-feira (27). Sem a ponte, o acesso a Martinho Prado se dá por Conchal ou pela Chácaras Alvorada. A via está interditada e a passagem só é permitida àqueles que moram ou trabalham em propriedades localizadas na região.

Os dados da Defesa Civil apontam também índice pluviométrico acumulado de 61 mm nas últimas 24 horas, chegando a 78,60 mm no acumulado de 72 horas. A vazão do Rio Mogi Guaçu está em 187 m³, enquanto a capacidade do lago da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) está em 52%. O Município segue em estado de observação.