Empregos: cidade pode ter três redes de atacado em 2021

A novidade foi revelada pelo prefeito Walter Caveanha à Gazeta, durante entrevista em sua residência, na última sexta-feira (6). O prefeito contou que um grupo do Paraná comprou a área que pertencia a Viação Mogi Guaçu. Por isso, uma rede de atacado será instalada na região dos Ypês. Os processos já foram iniciados na Prefeitura.

“Eles estão há três anos sondando e pesquisando Mogi Guaçu. Analisaram os pontos positivos e negativos. A área de 14 mil m² e terá uma construção de 11 mil m² e o mais importante irá gerar 400 empregos”, contou o chefe do Executivo, que preferiu não revelar, por enquanto, o nome da rede.

Caveanha ressaltou que Mogi Guaçu está bem posicionada em números de emprego, mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, e que as melhorias viárias e outros investimentos feitos deixaram a cidade mais atrativa. “A cidade está em desenvolvimento e fico feliz, neste final de governo, que Mogi Guaçu está entre as 10 cidades que mais empregaram por causa da construção civil. E esse crescimento também se deve ao comércio e ao setor de serviços”, ressaltou.

O chefe do Executivo confirmou que foi procurado pelos representantes do Hipermercado Big, que encerra atividades no dia 4 de dezembro. O imóvel será totalmente reformado para abrigar o Maxxi Atacado que, apesar do nome, também une o varejo. Atualmente, o Maxxi tem 46 lojas e está presente em 11 Estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste que oferecem alimentos, bebidas, açougue, hortifruti, frios, laticínios, congelados, produtos de higiene e limpeza. Algumas lojas dispõem também de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. “É do mesmo grupo do Walmart, então, ele saiu do varejo para o atacado e já deram entrada na Prefeitura. Além da grande reforma vai ter mais contratações”.

A cidade ainda pode contar com um terceiro atacado, pois, segundo o prefeito, uma área localizada na Avenida Bandeirantes, está sendo comercializada por uma rede. Porém, os trâmites ainda estão no início das negociações, segundo o prefeito.