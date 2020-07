Empresa volta a cobrar pelo uso das vagas de estacionamento

A Tec Park, empresa responsável pelo sistema de estacionamento rotativo e pago, assim como o comércio, segue o decreto municipal para retomada das atividades neste período de pandemia. Com isto, esta semana, a empresa voltou a cobrar pelo uso das vagas de estacionamento. Já a cobrança pelo uso da pós-utilização, aquela que o motorista deixa de registrar o acesso ao sistema, passará a ser cobrada a partir da próxima terça-feira (14).

A coordenadora de operações da Tec Park, Clara Furtado, reforçou que o sistema está funcionando normalmente desde quarta-feira (8), acompanhando a reabertura do comércio. Ou seja, quem estaciona na vaga já pode registrar no parquímetro com o uso do bottom. “Seguimos o decreto municipal e, quando houve a reabertura do comércio, não voltamos de imediato e, em seguida, paramos de novo”, lembra.

Esta semana, a equipe está orientando aos motoristas que não possuem o bótton para adquiri-lo ou pagar o valor avulso pelo uso da vaga, caso contrário, a partir da próxima semana pagará R$ 9, valor correspondente ao aviso de cobrança de pós-utilização de tarifa. Caso o proprietário não pague, a competência no caso passa a ser da SOV (Secretaria de Obras e Viação). O órgão emite uma notificação de multa de infração no trânsito.

O valor da tarifa praticada pela Tec Park é de R$ 1,80 a hora.