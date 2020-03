Empresário morre ao bater moto em poste

O grave acidente ocorreu na madrugada desta sexta e vitimou o empresário Hamilton

O empresário Hamilton de Miranda Teixeira, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) ao chocar violentamente a moto que dirigia contra um posto de iluminação, na Avenida Mogi Mirim, em Mogi Guaçu.

O dono do veículo, uma JTA/Suzuki azul, relatou à Polícia Militar que sua moto estava estacionada com a chave no contato em frente a um beer da avenida onde eles estavam, sendo que Teixeira chegou a pedir para ele dar uma volta na motocicleta. No entanto, ele negou o pedido ao amigo e em um momento de distração contou que Teixeira pegou a motocicleta sem sua autorização e saiu.

Momentos depois, o dono da moto contou que ouviu um forte estrondo e viu Teixeira e o veículo no chão após chocar-se contra o poste que fica a poucos metros do beer. A batida foi tão forte, que o poste ficou dependurado com todos os fios soltos pela avenida. Uma equipe de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o local e atestou o óbito da vítima que morreu na hora.

A Polícia Científica também esteve no acidente e realizou os trabalhos de perícia. Um Boletim de Ocorrência de autolesão foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). Teixeira era um dos filhos da conhecida Padaria do Teixeira, que fica na Avenida Padre Jaime, e seu sepultamento aconteceu no final da tarde no Cemitério Colina dos Flamboyants.

Fotos: Portal Cidade Mogi Mirim