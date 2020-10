Empréstimos: Relatório da CEI sugere improbidade

Na última segunda-feira (19), o vereador Fábio Aparecido Luduvirge Filetti (PSDB) leu na íntegra o relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI), que apurava responsabilidades e possíveis irregularidades na tramitação de procedimentos licitatórios e processos alusivos à contratações de operações de créditos com instituições financeiras. Apesar de verificar todos os empréstimos assinados pelo prefeito Walter Caveanha (PTB), a CEI tinha como objetivo principal verificar o contrato assinado entre o município e a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 29 milhões das obras de mobilidade urbana.

Todo o imbróglio se iniciou em março após a Prefeitura enviar projeto de lei para a Câmara pedindo alteração na lei que autorizou o município a fazer o empréstimo de R$ 29 milhões. O atraso na aprovação do projeto paralisou as obras por três meses. Após muita discussão, os vereadores acabaram aprovando a alteração na lei, que trazia como garantia recursos próprio, mas a instituição financeira exigia Fundo Participação dos Município.

O vereador Fabinho, relator da CEI, concluiu que houve erro material no preenchimento do contrato assinado com a CEF, que era padronizado e não foi sequer revisado pela Secretaria de Negócios Jurídicos. O número da lei autorizativa estava errado no contrato. Mas, para ele, o mais grave foi a tentativa de interferência do prefeito na Câmara. “O prefeito se comprometeu em mudar o contrato num prazo estipulado com o banco sem ser integrante do Legislativo. Depois, deixou o contrato na gaveta por um ano e precisou correr para não perder o empréstimo e ainda colocou toda a responsabilidade em cima da Câmara”, comentou com a Gazeta.

Para o relator da CEI, houve imprudência e negligência dos envolvidos no “trato dos papeis geridos pelo município”. O relatório aponta ainda que o chefe do Executivo usurpou poderes e atropelou o processo legislativo na medida que não tinha garantias de que o projeto que alterava a lei obteria o aval dos vereadores. “Claramente o prefeito tentou atropelar o processo legislativo e ainda omitiram informações para os vereadores, quando foram pedir a alteração da lei como exigia a Caixa. Nem o contrato levaram para nós, porque lá constava que a alteração na referida lei seria feita. Mas como ele deu essa garantia sem ser vereador?”, questionou Fabinho.

Após a apresentação do relatório final, o documento será encaminhado para o Ministério Público, a fim de que o órgão apure eventual prática de crime de responsabilidade por parte do chefe do Executivo. “O Ministério Público poderá investigar se houve crime de responsabilidade pela atuação do prefeito fora dos limes da autorização legislativa, bem como pela omissão em informar à Câmara sobre o que de fato ocorria”, reforçou.

Assinaturas

O presidente da CEI, o vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), assinou o relatório junto com o vereador Fabinho. Já o membro e vereador Luís Zanco Neto (PL) não assinou o documento. Ele pediu o prazo de 15 dias para apresentar um relatório apartado por conta de algumas divergências. “Não assinei porque não debatemos o resultado. Fiz ofício para o Guilherme pedindo prazo para apresentar um relatório apartado”.

O vereador Guilherme disse que irá conceder o prazo solicitado, mas destacou que não muda o relatório final apresentado.