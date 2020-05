Entidades são beneficiadas por ação do Sesi

O Sesi (Serviço Social da Indústria) iniciou no último dia 24 a distribuição de refeições para comunidades carentes. A ação inicial foi realizada em Paraisópolis, com a entrega de 3,6 mil refeições. É prevista a entrega de 4 milhões de refeições. A partir desta segunda-feira (11), a ação chegará ao interior. Em Mogi Guaçu serão assistidas 11 entidades.

As refeições são completas, ou seja, com arroz, feijão, proteína e legumes. Os diretores das unidades do Sesi levantaram junto aos municípios, as ONGs, Igrejas e projetos sociais que possuem capacidade de logística, pois a retirada e a entrega das refeições às comunidades carentes são de responsabilidade dos parceiros.

A equipe do Sesi em todo o Estado conta com 686 auxiliares de cozinha, 139 cozinheiros e 138 nutricionistas que trabalharão sempre atendendo os protocolos de segurança, distanciamento seguro, uso de máscaras e álcool em gel e ambientes ventilados.

As entidades assistenciais que serão atendidas pela ação são: Paróquia Santa Teresa D´Ávila, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Associação Espírita Vinha de Jesus, Santa Casa, Associação Comunitária Martinho Prado Junior, Cars (Centro de Ação e Recuperação Social), CAC (Centro de Atendimento à Criança), Associação Boa Nova, Associação Assistencial Jesus Chama-te no Caminho para a Luz, Cooper 3Rs e Casa Projeto de Deus. O trabalho também será estendido para a Apae e o Centro de Solidariedade, ambos de Aguaí.