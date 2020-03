Escolas municipais de Itapira recebem espetáculo interativo

Da Redação

Viver uma grande aventura dentro do laboratório de cientistas malucos e entrar no verdadeiro mundo de investigação e pesquisa das ciências que estão presentes no dia a dia das pessoas há muitos séculos. É isso que as crianças vivenciarão com o espetáculo “Biotecnologia, a descoberta do DNA”, que, de maneira interativa e lúdica, levará esse tipo de conteúdo para as crianças de escolas municipais de Itapira, no interior de São Paulo, entre os dias 9 e 13 de março.

As apresentações fazem parte da segunda edição do projeto “Diverte Teatro Viajante”, idealizado e promovido pela Lero Produções Artísticas – empresa líder em espetáculos teatrais para crianças. O patrocínio é do Cristália – maior e mais completo Complexo Industrial Farmacêutico, Farmoquímico, Biotecnológico e de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do País – e a realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com incentivo do PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado.

O espetáculo se inicia no laboratório dos cientistas malucos e, durante os 50 minutos de duração, as crianças serão levadas a uma viagem imaginária no interior do corpo humano para descobrir do que somos feitos. Com muita imaginação e diversão, os cientistas ajudarão as crianças durante essa aventura e, com o objetivo de despertar a curiosidade em conhecer as características genéticas das pessoas, apresentarão os participantes à Dona Celu e ao Sr. DNA, personagens que vivem no interior de cada um de nós.

Uma trilha sonora guiará a peça teatral e resumirá tudo o que foi falado, ajudando as crianças a relembrarem tudo o que vivenciaram no espetáculo. “Sabemos da grande importância de utilizar o teatro como ferramenta de desenvolvimento das crianças em vários aspectos, entre eles no crescimento pessoal e cultural, auxiliando a explorar a imaginação! Através de um espetáculo interativo e muito divertido, as crianças também aprendem a desenvolver a autoconfiança, além de despertar o desejo pelo conhecimento e trazer entretenimento, informação e cultura de uma forma divertida e prazerosa”, destaca o diretor da Lero Produções Artísticas, Júlio Martinez.