Escritório do Podemos é invadido e furtado

No último final de semana, o diretório do Podemos, localizado na Rua Antunes Garcia, no Bairro do Lote, foi invadido e furtado. A invasão ao escritório político aconteceu pelo telhado do imóvel que teve parte do forro arrancada pelos ladrões que levaram uma televisão de 42 polegadas e um notebook. O presidente do Podemos, Flávio Graber Antunes, percebeu o crime por volta das 13 horas do último sábado (26) e logo registrou um Boletim de Ocorrência.

Antunes informou que o diretório do partido está instalado no endereço, que fica próximo à Santa Casa, desde maio deste ano e que neste período não registrou nenhum episódio de violência. Como o fato aconteceu nas vésperas do início do período de campanha eleitoral, o presidente do partido disse que não descarta nenhuma hipótese, até porque, de acordo com ele, o Podemos tem dois candidatos que estão na disputa pela Prefeitura: Marçal Georges Damião e Edson Domingues candidatos a prefeito e a vice. “Tudo pode acontecer, e eu não descarto ter sido um furto mesmo alguma coisa mandada”, frisou.

Antunes também informou que tentou levantar imagens da invasão, mas não conseguiu porque a rua não possui casas ou comércios com câmeras de segurança. O presidente do Podemos ressaltou que está avaliando se o diretório do partido continuará no imóvel invadido.

Ele comentou que o segundo escritório, que fica no Parque Cidade Nova, já ganhou reforço na segurança com a contratação de um vigia particular. Antunes enfatizou que o objetivo do Podemos será fazer uma campanha limpa. “Nós queremos uma campanha tranquila, sem ataques, e esperamos que os demais grupos também procedam assim”, finalizou o presidente do partido.