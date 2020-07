Especialista destaca importância de investir em capacitação e inovar-se

Não há fórmula mágica para se sair bem no mercado de trabalho ou para ingressar no primeiro emprego. Todavia, é possível afirmar que duas palavrinhas nunca fizeram tanta diferença e evidenciaram o quanto são importantes, em especial, em tempo de pandemia: capacitação e inovação. Ambas caminham juntas e fazem a diferença no currículo de qualquer candidato. E ainda sinalizam o caminho que o lojista tem que seguir se ainda não despertou para a importância do e-commerce, por exemplo.

A psicóloga Tristana Cezaretto, 48, é pós-graduada em Gestão de Pessoas e mestre em Educação e Qualidade de Vida. Trabalha como professora universitária e presta assessoria na área de recursos humanos. Em tempo de pandemia, ela exemplifica o quanto o e-commerce fez a diferença para o lojista que já vinha investindo no ramo e consequentemente para o profissional que se qualificou para trabalhar neste setor. “Quem saiu na frente no e-commerce não está em crise”, acentua.

Nesta seara destaca-se ainda aqueles que investiram no delivery e entrega em domicílio. Com isto, se a empresa encontrou mercado, o profissional que é qualificado para operar em alguma destas plataformas também tem espaço. “Aquele profissional que entende de TI e de logística não vai ficar na espera”, acentua Tristana. Ela enfatiza ainda que o profissional que não for proativo nunca terá espaço, enquanto que aquele que se qualifica e investe na carreira sempre sairá na frente.

Outra qualidade importante de um profissional é a empatia, ou seja, a forma como se relaciona. “Aquele que busca soluções mesmo que seja algo simples, demonstra agilidade e habilidade”, observa a especialista. É importante ainda ao profissional motivar a si mesmo e não evidenciar ansiedade, estresse e pessimismo.

Seguindo este pensamento, Tristana atenta sobre a importância da inteligência emocional que, neste momento, é atravessar a crise (pandemia) mantendo as emoções equilibradas. Isto porque, muitos profissionais estão com medo da doença e no lugar de enfrentar o momento com responsabilidade (medidas de higiene e proteção) estão se refugiando em atestados e afastamentos.

OPORTUNIDADES

Para o desempregado, é o momento de buscar cursos online gratuitos. “Há muitas plataformas e curso online disponíveis, inclusive na FGV, com certificado. Até mesmo quem nunca trabalhou, mas tem um currículo rico sai na frente”, ressalta a especialista. É importante abrir o leque de capacitação, assim como é essencial focar em uma área que o profissional se identifique, ou seja, goste de trabalhar.

Tristana lembra que nem é preciso fazer cursos longos, caso a pessoa tenha pressa, pois há tutoriais rápidos, porém é preciso saber selecionar a qualidade do que está acessando. “A crise pode criar oportunidades. É um movimento”, reforça. O caminho é mover-se e reinventar-se. A especialista reforça que o momento requer a todos sair do comodismo e ser proativo. Mas lembra que não é hora de fazermos escolhas, mas de manter o emprego.