Estado mantém volta às aulas para 8 de setembro

O retorno das aulas tem sido tema de coletivas pelo secretário de Educação, Rossieli Soares

O Governador João Doria e o Secretário de Educação Rossieli Soares confirmaram dia 17 de julho que a previsão para o retorno das aulas presenciais segue mantida para o dia 8 de setembro.

A retomada, entretanto, está condicionada se todas as regiões do Estado permanecerem na etapa amarela do Plano São Paulo – a terceira menos restritiva segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia – por 28 dias consecutivos.

Uma das colocações feitas foi não permitir que as pessoas que compõem o grupo de risco retomem as atividades presencias, sejam funcionários ou alunos.

NÃO QUER

A Apeoesp, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, manifestou-se contrária a volta às aulas. Inclusive, a presidente do sindicato, Maria Izabel Azevedo Noronha, a Bebel, protocolou junto à OMS/ OPAS, ofício dirigido ao Diretor Geral deste organismo internacional, para relatar a postura do Governo do Estado de São Paulo frente à pandemia da Covid-19, especialmente no que se refere às escolas públicas e sobretudo àquelas pertencentes à rede estadual de ensino.