Estiva Gerbi: decreto libera abertura a partir do dia 1º de junho

A Prefeitura de Estiva Gerbi já decidiu pela liberação a partir do dia 1º de junho da abertura do comércio e demais atividades fechadas por conta da quarentena. Claro que, desde que cumpridas algumas condições que constam do decreto da prefeita Claudia Botelho (MDB). Estiva Gerbi, assim como as demais cidades que fazem parte da DIR (Diretoria Regional de Saúde) de São João da Boa Vista, está na fase 2 (laranja) do Governo do Estado de São Paulo no plano de flexibilização da quarentena. Portanto, bares, restaurantes e lanchonetes seguem fechados, apenas com sistema de vendas drive-thru.

Todos os setores devem seguir com o uso de álcool em gel, distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, além do uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Cada comércio poderá manter em seu interior a presença de três pessoas. Fica mantida a obrigatoriedade de uso de máscara nas vias públicas e espaços internos.

Caberá à Guarda Municipal e as autoridades sanitárias orientar e esclarecer a população sobre as medidas de segurança sanitária adotadas no decreto. O descumprimento implicará na notificação imediata do estabelecimento comercial, porém sem prejuízo da ação de medias drásticas, por exemplo, suspensão de alvará e aplicação de multas.