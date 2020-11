Estiva Gerbi: Marido mata a mulher grávida de três meses

Na noite desta segunda-feira (9), a cidade de Estiva Gerbi registrou um crime de feminicídio, o qual teve a jovem Paloma Cássia de Sá, de 21 anos, como vítima do próprio companheiro; o motoboy Paulo Henrique Santana, de 23 anos.

O crime aconteceu por volta das 23h30, na casa do casal que vivia uma união estável, na Avenida Adélia Calefi Gerbi, no Centro.

No Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, o guarda civil Ferreira que estava junto com a GCM Patrícia relata que a viatura foi chamada no endereço porque uma mulher estaria esfaqueada. Ao chegar ao local, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava atendendo Paloma que havia levado uma facada no lado esquerdo do pescoço.

O autor do golpe, o companheiro de Paloma, Paulo Henrique Santana estava ao lado dela na ambulância. Os GCMs conversaram com a mãe dele e ela relatou que o casal havia discutido calorosamente na cozinha por divergências do chá revelação do bebê de apenas três meses que eles esperavam

A mãe do autor ainda relatou que mora na casa da frente do casal e ouviu o momento em que a nora gritou por socorro dizendo “Fátima, vem aqui, ele é louco, pegou a faca”. Ela diz que se dirigiu até a residência e já encontrou Paloma ferida.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Santana foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde foi preso em flagrante.

Matéria completa na edição impressa da Gazeta desta quarta-feira (11).