Estiva Gerbi: Patrimônio de candidatos vai de zero a R$ 474 mil

Os leitores já conheceram os bens declarados dos candidatos a prefeito e vice por Mogi Guaçu. Nesta edição, o Multi Especial Eleições 2020 traz a lista dos candidatos ao Executivo de Estiva Gerbi.

A declaração de bens é uma das fases do processo eleitoral. Entretanto, é possível que o candidato faça uma declaração parcial ou lhe atribua valores aproximados. Por isso, cabe ao eleitor ficar atento não somente nas promessas e plano de governo, mas também conhecer se o candidato fez uma declaração pautada na moralidade e boa-fé. A declaração de bens simboliza um momento de demonstração da honestidade do candidato que pretende cuidar do dinheiro do povo.

Pela Coligação “Juntos de Novo Com a Força do Povo”, os candidatos declararam terem em seus nomes veículos únicos e de uso pessoal. Os candidatos do Partido Liberal são os que possuem mais patrimônio no nome.

Já os candidatos da Coligação “A Mudança que o Povo quer” não possuem patrimônio.

Candidata a Prefeito

Cláudia Botelho (MDB) TOTAL EM BENS R$ 52.000,00

Veículo Mitsubishi SUV Outlander – R$ 52.000,00

Candidato a vice

Márcio Pavan (Solidariedade) TOTAL EM BENS R$ 100.000,00

Imóvel (residencial) – R$ 100.000,00

Candidato a Prefeito

Professor Josué (PL) TOTAL EM BENS R$ 278.000,00

Veículo Sentra 2008 – R$ 22.000,00

Veículo Moto Honda CB 300 – R$ 6.000,00

Imóvel (residencial) – R$ 250.000,00

Candidata a vice

Daniela Miranda (PL) TOTAL EM BENS R$ 474.000,00

Veículo Citröen 2011 – R$ 15.000,00

Imóvel (residencial) – R$ 250.000,00

Veículo Gol 2007 – R$ 9.000,00

Chácara (casa) – R$ 250.000,00

Candidato a Prefeito

Rafael (PTB) TOTAL EM BENS R$ nenhum bem cadastrado

Candidato a vice