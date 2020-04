Estiva Gerbi: Prefeita e secretário são denunciados após teste positivo de Covid-19

Em Estiva Gerbi, o caso positivo de Covid-19 em um médico que reside em Mogi Mirim e é plantonista no posto de saúde da cidade virou caso de polícia na última quinta-feira (9).

Isso porque, a irmã de uma técnica de enfermagem, que trabalhou no plantão do médico infectado, registrou um Boletim de Ocorrência contra a prefeita Cláudia Botelho e o secretário de Saúde Sebastião Dias de Freitas Neto. De acordo com ela, a equipe recebeu ordens para continuar trabalhando mesmo após ter tido contato com o médico nos plantões dos últimos dias 24 e 31.

Vale lembrar que o protocolo do Ministério da Saúde determina que pessoas que tiverem contato com contaminados pela doença fiquem em casa de quarentena por 14 dias. No entanto, a medida só teria sido tomada após o dia 9, dia em que a denúncia foi feita, sendo que o resultado positivo do médico saiu no dia 6.

Com isso, os profissionais ainda trabalharam normalmente após o médico atestar positivo para o novo coronavírus. A ocorrência foi registrada no plantão da delegacia seccional de Mogi Guaçu, onde um Inquérito Policial foi instaurado para apurar o caso.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Estiva Gerbi informou que as medidas necessárias juridicamente estão sendo tomadas e por isso, a Prefeitura não irá se posicionar.

Vale lembrar que o caso do médico entrou como positivo para Mogi Mirim, onde ele reside.