Estiva Gerbi: Rafael continua na disputa

O candidato a prefeito por Estiva Gerbi, Rafael Otávio Del Judice (PTB), poderá continuar na disputa mesmo tendo o registro indeferido com recurso. O juiz eleitoral Paulo Rogério Malvezzi manteve a impugnação do candidato. A sentença foi publicada na tarde de sábado (24). Mas, ao recorrer dessa decisão, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o candidato pode fazer campanha normalmente e terá nome e foto na urna. O que é indeferido com recurso? É quando um candidato está com o pedido de registro julgado indeferido, não concedido. Isso acontece porque o candidato a prefeito recorreu da sentença do juiz eleitoral local que o impugnou. Então, enquanto o recurso de Rafael não é analisado, a lei permite que ele participe da disputa eleitoral.

Rafael diz que, em oito anos como prefeito, não teve contas rejeitadas, mas a atual Legislatura desaprovou suas contas, uma inclusive já aprovada, o que considera fraude processual promovida por seus adversários. Fato que levou o juiz e o promotor eleitoral a enquadrá-lo na lei da Ficha Limpa, referente a prestação de contas da Prefeitura de quando foi prefeito. Mas além do embate jurídico para provar isso, Rafael diz enfrentar a disseminação de fake news. “É lamentável, faltam com a verdade. Estamos nas ruas esclarecendo isso aos eleitores. Só em uma rua, que não é muito extensa, levamos quatro horas conversando com os eleitores”.

O candidato afirma que desde que decidiu entrar na disputa sabia que a coligação adversária tentaria tirá-lo. “O nosso grupo foi avisado desde o primeiro dia. Primeiro, espalharam que eu não poderia concorrer, depois que eu retiraria minha candidatura e, agora, que não vou aparecer na urna. Estão tentando não ter adversário para se manter no poder”.

Impugnação

O pedido de impugnação do registro da candidatura foi apresentado pelo promotor Rodrigo Cambiaghi Lourenço devido a reprovação das contas públicas de quando Rafael era prefeito, em 2012. Já os adversários políticos entraram com ação semelhante, mas referente a rejeição de contas nos anos de 2012, 2014 e 2015. Assina a ação a candidata a prefeita, Claudia Botelho, os candidatos a vereadores Nadir Domingues de Faria Filho, José Silvio Abreu, Antônio Carlos Cavenaghi, Adevanil Moreira e Daniele Cristina Freire Silva.

O juiz local Paulo Rogério Malvezzi, considerou a manifestação do Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento do pedido de registro de Rafael. O promotor Rodrigo Cambiaghi Lourenço citou a Lei Complementar 64/1190 que tornaria o candidato Rafael inelegível. Por meio de seus advogados, Rafael, tentou mostrar que não houve dolo (intenção) de dano ao cofre público e que a reprovação das contas não era uma questão de improbidade administrativa e, sim, de manobra política para prejudicá-lo. O juiz também alegou que o candidato não apresentou, de forma satisfatória, toda a documentação obrigatória para o registro de candidatura e, por isso, indeferiu o registro da candidatura.