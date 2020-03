Exército estuda a implantação de ponte móvel em Martinho Prado

Na próxima segunda-feira (30), Oficiais do 2º Batalhão de Engenharia do Exército de Pindamonhangaba estarão em Mogi Guaçu para avaliar as condições do trecho interditado da Estrada Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, em Martinho Prado Júnior, para a implantação de uma ponte móvel.

Na manhã de ontem (27), o instrutor do Tiro de Guerra, subtenente Adriano de França Arouca, esteve reunido com o secretário da SOV (Secretaria de Obras e Viação), Salvador Franceli, para alinhar a visita. A montagem dessa passagem móvel necessita de estudos, porque depende das condições encontradas no local, dentre elas, sondagem de solo.

A ponte móvel será provisória até que a Prefeitura conclua licitação e construção de uma nova passagem no trecho que caiu com a forte chuva de 27 de fevereiro. Profissionais da área de engenharia já estiveram no local, fizeram um estudo e estão concluindo projeto para elaboração de orçamento. A Administração Municipal realizará a contratação imediatamente. Um desvio próximo ao local tem garantido que veículos possam transitar, principalmente ambulâncias e transporte coletivo. (Com informações da Prefeitura)