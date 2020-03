ExpoGuaçu não terá edição em 2020

A Sâmor Promoções e Companhia Verde e Amarelo confirmaram que a ExpoGuaçu não será realizada esse ano por conta da pandemia provocada pelo coronavírus. Os organizadores da festa optaram pelo cancelamento definitivo do evento, previsto para abril, e fizeram o anúncio na terça-feira (17).

O diretor da Sâmor, Celso João de Souza, comentou que segue recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), como forma de prevenção por conta dos casos do novo coronavírus. Segundo ele, a agenda de shows dos artistas e a instabilidade provocada por conta da doença impediram uma nova data para a ExpoGuaçu ainda em 2020. “Não vai ser possível porque ninguém tem data e fica inviável”, comentou Celso de Souza.

Em comunicado oficial, a organização da ExpoGuaçu informou que os clientes que compraram ingressos nos pontos de vendas serão ressarcidos a partir do dia 20 de março. A devolução ocorrerá no período das 11h00 às 18h00 no escritório instalado na Avenida Tancredo Neves, nº 2.100 (escritório da ExpoGuaçu). Já a devolução para quem comprou camarote será feita diretamente aos titulares. E quem comprou os ingressos por meio on line é necessário encaminhar e-mail para o atendimento@tychet.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3861-7032.

A decisão dos organizadores da ExpoGuaçu já era esperada, principalmente após o prefeito Walter Caveanha (PTB) assinar portaria, na segunda-feira (16), que dispõe sobre a realização de eventos no município. O chefe do Executivo definiu que não será emitido nenhum alvará para eventos e atividades com aglomeração de pessoas no município. A portaria informa que a emissão do alvará ficará suspensa por tempo indeterminado.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, a Secretaria de Planejamento já havia recebido cinco pedidos de eventos religiosos que seriam realizados na cidade. Porém, nenhum receberá autorização pelo menos até que as medidas de prevenção contra o Covid-19 continuem em vigor.

21ª edição

No final de janeiro, a programação da 21ª ExpoGuaçu foi oficialmente divulgada. A festa aconteceria nos dias 17, 18, 23, 24 e 25 de abril e em novo local: à Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, principal acesso ao município. A área fica em frente à Praça Francisco Marchese, localizada ao lado da rodoviária. O local já havia começado a receber toda a estrutura para a festa. A programação de shows teria: Alok e Os Parazim (dia 17), Marília Mendonça (dia 18), Dilsinho (dia 23), Chitãozinho & Xororó (dia 24) e Jorge & Mateus (dia 25).