Exposição na Emia: Esse tal de Rock and Roll

O que te vem à cabeça quando se fala em rock and roll? Esteja certo de que sua referência para este estilo de música que surgiu na década de 50 estará retratado na exposição “Esse tal de Rock anda Roll”. Organizada pela Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a exposição será aberta no dia 6 de março, às 20 horas, no hall de entrada do Centro Cultural, com apresentação da Banda Trilogia Urbana.

O projeto das professoras da Emia foi pensando para contar um pouco da história do rock através das décadas, utilizando suportes alternativos relacionados à música, como: violões, CDs, disquetes, fitas cassetes, televisores e também a evolução deste estilo com o passar do tempo. E, é claro, tudo com uma pitada especial de arte com o uso de técnicas variadas e uso de tintas acrílicas, aquarela, lápis de cor, entre outros.

O trabalho resultou em mais de 70 obras, iniciando na década de 50 e chegando aos dias atuais. Tudo feito pelas mãos habilidosas das professoras

Andréia Nigra, Juliana Bueno, Eli Cóvulo e Valéria Darcádia. A direção da Emia é de Ivana Bernardi.