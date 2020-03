Falta de auxiliar de educação inclusiva chega à Câmara

Vereadores receberam conselheiros tutelares e o assunto foi discutido

No último dia 22, a Prefeitura publicou edital convocando quatro auxiliares de educação inclusiva para se apresentarem na Divisão de Recursos Humanos (DRH). As convocadas fizeram concurso público em 2016. A convocação das concursadas não deve resolver totalmente o problema da falta de auxiliar de educação inclusiva na rede municipal de ensino. A Gazeta questionou a Prefeitura sobre qual seria a demanda de alunos que estão sem auxiliar de educação inclusiva nas salas de aula, mas a Secretaria de Comunicação não respondeu ao questionamento. Apenas informou que a demanda está sendo atendida. “No momento, a demanda está sendo atendida, utilizando toda a estrutura da Secretaria de Educação. Sobre os casos solicitados, a Secretaria de Educação avalia e solicita a contratação se necessário”.

Porém, desde o início do ano letivo aumentou o número de reclamações de pais que relatam a falta das profissionais para seus filhos. Vale ressaltar que o auxiliar de educação inclusiva para o aluno especial é previsto em lei.

As reclamações também chegaram à Câmara Municipal e o assunto foi discutido pelos vereadores de oposição. O presidente da Câmara, Rodrigo Falsetti (PTB), apresentou requerimento na sessão do dia 10 de fevereiro pedindo explicações para o prefeito Walter Caveanha (PTB) sobre o problema enfrentado pelos pais dos alunos especiais. “A falta de auxiliares inclusivas na Educação é um desrespeito total ao Estatuto da Criança e do Adolescente e à Lei de Inclusão. Estudar é direito de toda criança, como também é direito da criança com deficiência ter acompanhamento da auxiliar inclusiva”, comentou.

Rodrigo e o vereador Natalino Tony Silva (Rede) comentaram que estão sendo procurados na Câmara pelos pais dos alunos. Por conta disso, eles têm reforçado o pedido de providências durante seus discursos na Câmara Municipal. “Pais estão ligando e vindo aqui cobrando a Câmara. Espero que isso seja resolvido em breve para que as mães possam ter seus filhos assistidos com as auxiliares em sala de aula”, comentou o vereador Natalino.

No último dia 13, o presidente da Câmara e os vereadores Francisco Magela Inácio, o Chicão do Açougue (PSD), e Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde (PP), receberam representantes do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu. Uma das questões discutida foi justamente a falta de auxiliar de educação inclusiva. “Esse é um problema sério e as crianças estão sem conseguir ir às aulas por falta de profissionais”, ressaltou Rodrigo.

O pedido pelos profissionais também chegou ao Conselho Tutelar. Segundo os conselheiros, o problema maior está na dificuldade dos pais em se conseguir laudo médico pelo SUS (Sistema Único de Saúde) atestando que a criança necessita de acompanhamento. De acordo com os conselheiros tutelares, além da falta de profissionais da educação, a área da Saúde também não tem conseguido atender a demanda. “É muito difícil conseguir consulta pelo SUS para que o médico possa emitir o laudo, e a grande maioria dos pais não tem dinheiro para pagar uma consulta particular. Sem o laudo, não conseguem o direito do acompanhamento de seu filho”, explicaram.

A necessidade de mais neuropediatras nos hospitais também foi levantada. “Hoje só existe um neuropediatra na rede pública de Mogi Guaçu para consultar e emitir todos esses laudos. É preciso contratar mais”, apontou o vereador Luciano. (JD com informações da assessoria de imprensa da Câmara)