A nova resolução da Secretaria de Saúde do Estado, divulgada nesta terça-feira (30), determina que todos os estabelecimentos, tanto os particulares quanto os públicos, devem afixar o cartaz do Governo do Estado que indica a obrigatoriedade do uso de máscara por todos.

A falta do cartaz pode gerar uma multa de R$ 1.380,50 e está disponível no site do Governo de São Paulo.