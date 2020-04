Famílias receberão ligação antes de receber os kits

Os kits já foram montados e a distribuição vai começar a partir da próxima semana

Na última quarta-feira (15), a Prefeitura de Mogi Guaçu definiu como irá doar os alimentos que seriam usados na merenda escolar da rede municipal. Inicialmente, serão beneficiadas 1.164 famílias com inscrição no Cadastro Único e com perfil do programa federal Bolsa Família por terem renda per capita de até R$ 178. Além disso, a família precisa ter ao menos uma criança ou adolescente matriculado na rede de ensino.

Os kits de alimentos irão conter açúcar, arroz, feijão, leite em pó, óleo, sal, farinha de milho, vinagre, doce de leite ou de goiaba, amido de milho, bolacha salgada, bolacha de maisena, bolacha de leite, suco de morango ou tangerina, gelatina de morango ou de cereja. Vale lembrar que todos os itens seriam usados na merenda escolar e ficaram parados no almoxarifado da Secretaria de Educação por conta da suspensão das aulas.

De acordo com o secretário de Comunicação Social da Prefeitura, Paulo Henrique Tenório, o critério de escolha do município foi o de atender as famílias de alunos que mais precisam. Nesta sexta-feira (17), as famílias começaram a ser avisadas por telefone sobre a doação do kit e estão tendo que informar os dados de alguns documentos que deverão ser apresentados na retirada dos alimentos. A distribuição terá início na próxima semana e será feita nas unidades escolares por agendamento para evitar aglomeração.

Quanto às famílias de alunos que estão necessitadas, mas não têm o Cadastro Único nem têm o perfil do Bolsa Família, o secretário de Comunicação explicou que as Secretarias de Educação e de Promoção Social estão trabalhando para identificar quem são essas pessoas. Esse trabalho de levantamento demanda tempo e pode haver uma espera maior.