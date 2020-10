Fase Amarela: Prefeitos das Mogis flexibilizam horários

De acordo com as diretrizes do Governo do Estado, Mogi Guaçu segue na fase amarela do Plano São Paulo, assim como as demais cidades que integram o DRS (Departamento Regional de Saúde) de São João da Boa Vista. Entretanto, depois de 28 dias nesta etapa, o prefeito Walter Caveanha (PTB) decretou a ampliação de horários para o funcionamento de algumas atividades econômicas e também a liberação de cinema, eventos e shows no formato drive-in.

O decreto municipal será publicado neste sábado (10) e traz todos os detalhes referentes aos procedimentos adotados na pandemia do novo coronavírus. De acordo com informações adiantadas pela Secretaria de Comunicação Social, o comércio em geral poderá funcionar agora por 10 horas, das 8 horas às 18 horas de segunda a sexta-feira, e das 8 às 14 horas aos sábados. A mesma regra se estende para as imobiliárias, escritórios, concessionárias e revendas de veículos.

Os shoppings poderão funcionar das 11 às 21 horas de segunda a sábado e das 10 às 20 horas aos domingos. Já, os bares, lanchonetes, beers e padarias estão autorizados a funcionar das 10 às 15 horas e das 17 às 22h horas, sendo que os clientes poderão permanecer no local até às 23horas. A flexibilização das 10 horas de funcionamento se aplica ainda a salões de beleza e similares. Academias de esportes podem funcionar das 5 às 10 horas e das 16 às 21horas.

O decreto municipal libera o funcionamento de shows e eventos no modelo drive-in.

MOGI MIRIM

O prefeito de Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno (PSDB) também assinou decreto em que prevê a ampliação do horário de funcionamento de alguns setores. Bares e restaurantes, por exemplo, podem funcionar por 10 horas, mas com limite até às 23 horas, com 40% da capacidade de atendimento. As academias devem manter 30% da capacidade de atendimento e podem funcionar também por 10 diárias. Este mesmo horário foi observado para salões e barbearias, porém com capacidade limitada a 40%.

Além disso, na próxima terça-feira (13) fica restabelecido o horário normal dos órgãos públicos municipais.

AVANÇARAM

A reclassificação do Plano São Paulo vale de sábado (10) até o dia 16 de novembro. A Grande São Paulo e as regiões da Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Sorocaba e Taubaté avançaram para a fase verde.

As regiões de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto São João da Boa Vista e São José do Rio Preto prosseguem na etapa amarela. Já a região de Barretos teve piora nos índices de avanço da pandemia e regride para a fase laranja.