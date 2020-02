Fatal: Balconista morre após colisão frontal

A balconista Thaís Aline Rosa, 25, morreu na manhã deste domingo (16) vítima de um acidente de trânsito fatal ocorrido no Jardim Santa Cruz.

Por volta das 06h00, Thaís trafegava com sua moto, uma Honda/CG Titan, na Avenida Basílio Brunheroto e foi atingida frontalmente por um GM/Classic prata que estava em alta velocidade.

A jovem e o condutor do carro, um auxiliar de escritório, de 20 anos, ficaram gravemente feridos. Os dois foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa. No entanto, Thaís não resistiu às múltiplas fraturas e morreu no hospital.

As Polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local do acidente e as circunstâncias da colisão serão investigadas, sendo que o condutor do carro está em condição de investigado, já que teria invadido a faixa contrária da via que é de mão dupla, atingindo a motociclista de frente.

O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.